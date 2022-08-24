Канада и Германия договорились начать поставки водорода в 2025 году

Детали

Премьер-министр Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц подписали соглашение. Канадская компания планирует построить завод с нулевым уровнем выбросов, который будет использовать энергию ветра для производства водорода и аммиака для экспорта.

Водород рассматривается как компонент плана Европы по снижению зависимости от российского ископаемого топлива, особенно в свете войны в Украине и недавнему сокращению поставок российского природного газа в Германию и другие страны.

Шольц сказал, что Канада является лучшим партнером Германии, поскольку страна отказывается полагаться на поставку энергии из россии.

«В новых обстоятельствах наши потребности могут быть даже выше», — сказал Шольц.

Дополнение

Цены на природный газ выросли, поскольку россия сократила или прекратила поставки природного газа в дюжину стран Европейского союза, что подняло инфляцию и повысило риск того, что Европа может погрузиться в рецессию. Немцев призвали сократить потребление газа сейчас, чтобы у страны было достаточно газа на будущую зиму.

Правительство Канады ранее подписало отдельные соглашения с Volkswagen и Mercedes-Benz, которые позволят двум немецким автопроизводителям получить доступ к канадскому сырью для аккумуляторов для электромобилей. Соглашения включают канадский кобальт, графит, никель и литий.