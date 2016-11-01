Канада прийме майже 300 тис. мігрантів у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Влада Канади заявила, що прийме 300 тис. мігрантів у 2017 році, зберігаючи існуючу квоту в цьому році, незважаючи на рекомендації збільшити її для стимуляції економічного зростання, повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.
Як пише видання, міністр з міграційних питань Джон МакКаллум повідомив, що майбутні мігранти закладуть фундамент для подальшого зростання кількості приїжджих.
“Я вірю, що більша кількість мігрантів для Канади зіграє на користь демографічного збільшення населення”, — додав він.
Як і в багатьох розвинених країнах, населення Канади зменшується, що створює проблеми для економічного зростання. Економічна консультативна рада недавно рекомендувала Мінфіну країни розглянути можливість підняти щорічну імміграційну квоту до 450 тис. протягом наступних п’яти років, щоб залучити найталановитіших мігрантів в канадські компанії.
Населення Канади складає близько 35 млн чоловік.