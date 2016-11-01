Канада примет почти 300 тыс. мигрантов в 2017 году

Как пишет издание, министр по миграционным вопросам Джон МакКаллум сообщил, что будущие мигранты заложат фундамент для дальнейшего роста количества приезжих.

"Я верю, что большее количество мигрантов для Канады сыграет в пользу демографического роста населения", - добавил он.

Как и во многих развитых странах, население Канады уменьшается, что создает проблемы для экономического роста. Экономический консультативный совет недавно рекомендовал Минфину страны рассмотреть возможность поднять ежегодную иммиграционную квоту до 450 тыс. В течение следующих пяти лет, чтобы привлечь самых талантливых мигрантов в канадские компании.

Население Канады составляет около 35 млн человек.