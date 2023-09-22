Канада допомагатиме будувати Канівську ГАЕС та Каховську ГЕС

КИЇВ. 23 вересня. УНН. У межах робочого візиту президента України Володимира Зеленського до Канади у присутності прем'єр-міністра Джастіна Трюдо було підписано Меморандум про співпрацю між ПрАТ «Укргідроенерго» та канадською «Ейкон Констракшн Глобал Сервісес Інкорпорейтед» щодо співпраці в будівництві гідроелектростанцій в Україні. Про це повідомили в Офісі президента України, передає УНН.