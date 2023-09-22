Канада допомагатиме будувати Канівську ГАЕС та Каховську ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У межах робочого візиту президента України Володимира Зеленського до Канади у присутності прем'єр-міністра Джастіна Трюдо було підписано Меморандум про співпрацю між ПрАТ «Укргідроенерго» та канадською «Ейкон Констракшн Глобал Сервісес Інкорпорейтед» щодо співпраці в будівництві гідроелектростанцій в Україні. Про це повідомили в Офісі президента України, передає УНН.
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Документ передбачає опрацювання можливої участі канадської AECON в будівництві Канівської гідроакумулювальної електростанції та Каховської гідроелектростанції.
Меморандум скріпили підписами Генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота та засновник і голова «Ейкон Груп Інкорпорейтед» Джон М. Бек.
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