Канада запровадила новий пакет санкцій проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Канада анонсувала запровадження нових санкцій проти РФ, про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ країни, передає УНН.
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За даними канадського МЗС, під обмеження потрапили університети, громадські організації та фізичні особи.
Зазначається, що причиною для запровадження санкцій є «причетність окремих фізичних та юридичних осіб до підтримуваної Кремлем незаконної та насильницької масової депортації українських дітей, російської дезінформації та ядерного сектору РФ».
Список юридичних осіб, які потрапили під санкції:
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- Фонд досліджень глобальної політики;
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- Видання «Комсомольська Правда»;
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- Російське географічне товариство;
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- Московський державний інститут міжнародних відносин;
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- Національний комітет з досліджень БРІКС;
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- Російський інститут стратегічних досліджень;
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- Центр підтримки та розвитку громадської ініціативи «Креативна дипломатія»;
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- Університет Вища школа економіки;
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- Російська рада з міжнародних справ;
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- Клуб «Валдай»;
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- Акціонерне товариство «Володимир Точмаш»;
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- ПАТ «Ковровський механічний завод»;
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- Молода гвардія «Єдиної Росії»;
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- «Юнармія".
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Під обмеження потрапили омбудсмен з прав дитини в Якутії Туйаара Васильєва, Уповноважений з прав дитини в Тюменській області Андрій Степанов, дитячий омбудсмен у Ханти-Мансійському автономному окрузі Людмила Нізамова.
Ще санкції були запровадженні проти:
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- глави Республіки Мордовія Артема Здунова;
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- начальника головного штабу «Юнармії» Микити Нагорного;
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- голови Молодої Гвардії "Єдиної Росії" Антона Демидова;
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- радника глави «ДНР» із прав дитини Елеонори Федоренко;
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- російського вченого і політолога Василя Кашина;
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- керівника Росспівробітництва Євгена Примакова.
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Нагадаємо, ЄС продовжив санкції проти рф ще на пів року.