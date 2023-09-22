Зустріч Зеленського з прем’єром Канади: обговорили конфіскацію російських активів

Цитата

“Важлива сфера співпраці – це правосуддя. Сьогодні в розмовах з прем’єр-міністром Канади ми обговорили канадську ініціативу щодо активізації зусиль країн Великої сімки для конфіскації російських активів, а також коштів, які росія та її поплічники використовують для оплати війни та компенсації збитків, завданих війною та тероризмом”, - сказав Зеленський.

Він додав, що необхідно глобально попрацювати, щоб притягнути росію до відповідальності за збройну агресію та за всі злочини, які сталися за час цієї агресії.

Зеленський також закликав Канаду залучати до цієї ініціативи й інші країни.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Лідери проведуть переговори віч-на-віч та у розширеному форматі. Однак відомо, що сторони будуть говорити про оборонні потреби України та подальшу підтримку нашої держави.