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Встреча Зеленского с премьером Канады: обсудили конфискацию российских активов

Встреча Зеленского с премьером Канады: обсудили конфискацию российских активов

Киев • УНН

 • 316731 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили канадскую инициативу по конфискации российских активов. Эта инициатива предусматривает лишение россии средств, которые она использует для финансирования войны в Украине. Об этом глава государства сообщил на торжественном заседании Парламента Канады, передает УНН.

Цитата

“Важная сфера сотрудничества – это правосудие. Сегодня в разговорах с премьер-министром Канады мы обсудили канадскую инициативу по активизации усилий стран Большой семерки для конфискации российских активов, а также средств, которые россия и ее приспешники используют для оплаты войны и компенсации ущерба, нанесенного войной и терроризмом”, - сказал Зеленский.

Он добавил, что необходимо глобально поработать, чтобы привлечь россию к ответственности за вооруженную агрессию и за все преступления, которые произошли за время этой агрессии.

Зеленский также призвал Канаду привлекать к этой инициативе и другие страны.

Напомним

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Лидеры проведут переговоры с глазу на глаз и в расширенном формате. Однако известно, что стороны будут говорить об оборонных потребностях Украины и дальнейшей поддержке нашего государства. 

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