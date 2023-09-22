Канада ввела новый пакет санкций против России
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Канада анонсировала введение новых санкций против РФ, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел страны, передает УНН.
Детали
По данным канадского МИДа, под ограничения попали университеты, общественные организации и физические лица.
Отмечается, что причиной для введения санкций является «причастность отдельных физических и юридических лиц к поддерживаемой Кремлем незаконной и насильственной массовой депортации украинских детей, российской дезинформации и ядерному сектору РФ».
Список юридических лиц, попавших под санкции:
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- Фонд исследований глобальной политики;
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- Издание «Комсомольская Правда»;
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- Русское географическое общество;
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- Московский государственный институт международных отношений;
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- Национальный комитет по исследованиям БРИКС;
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- Российский институт стратегических исследований;
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- Центр поддержки и развития общественной инициативы «Креативная дипломатия»;
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- Университет Высшая школа экономики;
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- Российский совет по международным делам;
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- Клуб «Валдай»;
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- Акционерное общество «Владимир Точмаш»;
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- ПАО «Ковровский механический завод»;
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- Молодая гвардия «Единой России»;
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- "Юнармия".
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Под ограничения попали омбудсмен по правам ребенка в Якутии Туйаара Васильева, Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, детский омбудсмен в Ханты-Мансийском автономном округе Людмила Низамова.
Еще санкции были введены против:
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- главы Республики Мордовия Артема Здунова;
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- начальника главного штаба «Юнармии» Никиты Нагорного;
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- председателя Молодой Гвардии "Единой России" Антона Демидова;
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- советника главы «ДНР» по правам ребенка Элеоноры Федоренко;
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- российского ученого и политолога Василия Кашина;
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- руководителя Россотрудничества Евгения Примакова.
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Напомним, ЕС продлил санкции против рф еще на полгода.