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Канада ввела новый пакет санкций против России

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Канада анонсировала введение новых санкций против РФ, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел страны, передает УНН.

Детали

По данным канадского МИДа, под ограничения попали университеты, общественные организации и физические лица.

Отмечается, что причиной для введения санкций является «причастность отдельных физических и юридических лиц к поддерживаемой Кремлем незаконной и насильственной массовой депортации украинских детей, российской дезинформации и ядерному сектору РФ».

Список юридических лиц, попавших под санкции:

  • Фонд исследований глобальной политики;
  • Издание «Комсомольская Правда»;
  • Русское географическое общество;
  • Московский государственный институт международных отношений;
  • Национальный комитет по исследованиям БРИКС;
  • Российский институт стратегических исследований;
  • Центр поддержки и развития общественной инициативы «Креативная дипломатия»;
  • Университет Высшая школа экономики;
  • Российский совет по международным делам;
  • Клуб «Валдай»;
  • Акционерное общество «Владимир Точмаш»;
  • ПАО «Ковровский механический завод»;
  • Молодая гвардия «Единой России»;
  • "Юнармия".

Под ограничения попали омбудсмен по правам ребенка в Якутии Туйаара Васильева, Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, детский омбудсмен в Ханты-Мансийском автономном округе Людмила Низамова.

Еще санкции были введены против:

  • главы Республики Мордовия Артема Здунова;
  • начальника главного штаба «Юнармии» Никиты Нагорного;
  • председателя Молодой Гвардии "Единой России" Антона Демидова;
  • советника главы «ДНР» по правам ребенка Элеоноры Федоренко;
  • российского ученого и политолога Василия Кашина;
  • руководителя Россотрудничества Евгения Примакова.

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Напомним, ЕС продлил санкции против рф еще на полгода. 

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