Україна й Канада розширили Угоду про вільну торгівлю
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали оновлену Угоду про вільну торгівлю. До розширеної угоди внесені додаткові позиції щодо лібералізації інвестицій і торгівлі, зокрема експорту послуг. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, пише УНН.
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«Ми щойно підписали угоду про вільну торгівлі між Україною та Канадою. Це надає можливість канадським компаніям доступ до ринку України й це створить додаткові робочі місця», – сказав Трюдо.
Деталі
Церемонія підписання відбулася в Оттаві під час візиту президента Володимира Зеленського. Передбачено розширення дії угоди на товари, які мають складові з Євросоюзу, Британії та Ізраїлю.
Довідково
Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою була підписана 11 липня 2016, а 1 серпня 2017 набула чинності. Відповідно до її положень, Канада скасувала 98% мит для українських товарів. Окремі види сільськогосподарських продуктів Україна постачає до Канади також з 0% тарифом, але в рамках квот.
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Україна зі свого боку скасувала імпортні мита на 72% товарів з Канади. Ввізні мита на сільськогосподарські та промислові товари для Канади також скасовано, але з перехідними періодами в 3, 5 та 7 років. Для мороженої свинини та сала Україною встановлено відповідні квоти.
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