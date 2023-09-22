Украина и Канада расширили Соглашение о свободной торговле
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписали обновленное Соглашение о свободной торговле. В расширенное соглашение внесены дополнительные позиции по либерализации инвестиций и торговли, в частности экспорта услуг. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет УНН.
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«Мы только что подписали соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. Это дает возможность канадским компаниям доступ к рынку Украины и это создаст дополнительные рабочие места», – сказал Трюдо.
Детали
Церемония подписания состоялась в Оттаве во время визита президента Владимира Зеленского. Предусмотрено расширение действия соглашения на товары, которые имеют составляющие из Евросоюза, Британии и Израиля.
Справочно
Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой было подписано 11 июля 2016 года, а 1 августа 2017 года вступило в силу. В соответствии с его положениями, Канада отменила 98% пошлин для украинских товаров. Отдельные виды сельскохозяйственных продуктов Украина поставляет в Канаду также с 0% тарифом, но в рамках квот.
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Украина со своей стороны отменила импортные пошлины на 72% товаров из Канады. Ввозные пошлины на сельскохозяйственные и промышленные товары для Канады также отменены, но с переходными периодами в 3, 5 и 7 лет. Для мороженой свинины и сала Украины установлены соответствующие квоты.
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