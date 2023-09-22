Канада будет помогать строить Каневскую ГАЭС и Каховскую ГЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В рамках рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду в присутствии премьер-министра Джастина Трюдо был подписан Меморандум о сотрудничестве между ЧАО «Укргидроэнерго» и канадской «Эйкон Констракшн Глобал Сервисес Инкорпорейтед» о сотрудничестве в строительстве гидроэлектростанций в Украине. Об этом сообщили в Офисе президента Украины, передает УНН.
Детали
Документ предусматривает проработку возможного участия канадской AECON в строительстве Каневской гидроаккумулирующей электростанции и Каховской гидроэлектростанции.
Меморандум скрепили подписями Генеральный директор ЧАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота и основатель и председатель «Эйкон Групп Инкорпорейтед» Джон М. Бек.
Напомним
Украина и Канада расширили Соглашение о свободной торговле.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Встреча Зеленского с премьер-’ьером Канады: обсудили конфискацию российских активов