Канада будет помогать строить Каневскую ГАЭС и Каховскую ГЭС

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. В рамках рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду в присутствии премьер-министра Джастина Трюдо был подписан Меморандум о сотрудничестве между ЧАО «Укргидроэнерго» и канадской «Эйкон Констракшн Глобал Сервисес Инкорпорейтед» о сотрудничестве в строительстве гидроэлектростанций в Украине. Об этом сообщили в Офисе президента Украины, передает УНН.

Детали

Документ предусматривает проработку возможного участия канадской AECON в строительстве Каневской гидроаккумулирующей электростанции и Каховской гидроэлектростанции.

Меморандум скрепили подписями Генеральный директор ЧАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота и основатель и председатель «Эйкон Групп Инкорпорейтед» Джон М. Бек.

Напомним

Украина и Канада расширили Соглашение о свободной торговле. 

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