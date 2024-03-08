Канада долучається до коаліції дронів для України
Київ • УНН
Канада візьме участь у коаліції на чолі з Латвією та Великою Британією з метою посилення потенціалу України в галузі безпілотників.
Канада братиме участь у коаліції зі зміцнення потенціалу України в галузі безпілотників в рамках оборонної контактної групи, яку очолюють Латвія і Велика Британія. Про це пообіцяв міністр оборони Канади Білл Блер, повідомляє УНН із посиланнням на сайт уряду країни.
Деталі
Зазначається, що як член цієї коаліції, Канада продовжить пошук шляхів зміцнення потенціалу України в галузі БПЛА.
Повідомляється, що на сьогодні Канада передала Україні понад 100 спеціалізованих камер для БПЛА, вироблених в країні.
Крім того, минулого місяця міністр Блер оголосив про передачу ще понад 800 БПЛА від компанії Teledyne FLIR.
Доповнення
Міністерство оборони Латвії повідомляло, що кілька країн погодилися приєднатися до коаліції дронів, щоб надати Україні 1 мільйон безпілотників і навчити українські війська їх використанню.
Україна прагне розширити військову "дронову коаліцію" з союзниками, щоб підключити щонайменше ще 20 країн для постачання дронів, співробітництва в галузі технологій та зміцненні своїх збройних сил.