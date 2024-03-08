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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Канада присоединяется к коалиции дронов для Украины

Канада присоединяется к коалиции дронов для Украины

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 07:44  •  9706 просмотра

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Канада примет участие в коалиции во главе с Латвией и Великобританией с целью усиления потенциала Украины в области беспилотников.

Канада будет участвовать в коалиции по укреплению потенциала Украины в области беспилотников в рамках оборонной контактной группы, которую возглавляют Латвия и Великобритания. Об этом пообещал министр обороны Канады Билл Блэр, сообщает УНН со ссылкой на сайт правительства страны. 

Детали 

Отмечается, что как член этой коалиции, Канада продолжит поиск путей укрепления потенциала Украины в области БПЛА.

Сообщается, что на сегодня Канада передала Украине более 100 специализированных камер для БПЛА, произведенных в стране. 

Кроме того, в прошлом месяце министр Блэр объявил о передаче еще более 800 БПЛА от компании Teledyne FLIR. 

Дополнение 

Министерство обороны Латвии сообщало, что несколько стран согласились присоединиться к коалиции дронов, чтобы предоставить Украине 1 миллион беспилотников и обучить украинские войска их использованию. 

Украина стремится расширить военную "дроновую коалицию" с союзниками, чтобы подключить по меньшей мере еще 20 стран для поставки дронов, сотрудничества в области технологий и укреплении своих вооруженных сил. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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