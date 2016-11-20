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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Кам’янське отримає оновлений стадіон

Кам’янське отримає оновлений стадіон

Київ • УНН

 • 9438 перегляди

КИЇВ-ДНІПРО. 20 листопада. УНН. Нещодавно відбулась робоча зустріч з питання взаємодії органів місцевого самоврядування міста Кам’янське та Міністерства молоді та спорту України в напрямі розвитку фізичної культури і спорту в місті. В результаті було досягнуто домовленності про реконструкцію стадіону “Перемога”, повідомили УНН-Центр у Кам’янській міській раді.

“Таким чином, завдяки підтримці розвитку фізичної культури і спорту з боку міського голови Андрія Білоусова та небайдужих до спорту депутатів міської ради, таких, як Ігор Лісничий, Кам’янське отримає оновлений стадіон, нові спортивні майданчики та спортивний інвентар”, — наголосив Анатолій Івашина.

У заході взяли участь міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, депутат Кам’янської міської ради Ігор Лісничий та завідувач сектору спорту департаменту з гуманітарних питань міської ради Анатолій Івашина.

За результатами зустрічі з міністром, що відбулася цього тижня, було досягнуто домовленостей із фінансування реконструкції стадіону “Перемога” за рахунок коштів міністерства відповідно до проектної документації, розробленої міською владою. Вартість робіт, згідно з проектом, становить 32 мільйони гривень.

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