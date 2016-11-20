Кам’янське отримає оновлений стадіон
Київ • УНН
КИЇВ-ДНІПРО. 20 листопада. УНН. Нещодавно відбулась робоча зустріч з питання взаємодії органів місцевого самоврядування міста Кам’янське та Міністерства молоді та спорту України в напрямі розвитку фізичної культури і спорту в місті. В результаті було досягнуто домовленності про реконструкцію стадіону “Перемога”, повідомили УНН-Центр у Кам’янській міській раді.
“Таким чином, завдяки підтримці розвитку фізичної культури і спорту з боку міського голови Андрія Білоусова та небайдужих до спорту депутатів міської ради, таких, як Ігор Лісничий, Кам’янське отримає оновлений стадіон, нові спортивні майданчики та спортивний інвентар”, — наголосив Анатолій Івашина.
У заході взяли участь міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, депутат Кам’янської міської ради Ігор Лісничий та завідувач сектору спорту департаменту з гуманітарних питань міської ради Анатолій Івашина.
За результатами зустрічі з міністром, що відбулася цього тижня, було досягнуто домовленостей із фінансування реконструкції стадіону “Перемога” за рахунок коштів міністерства відповідно до проектної документації, розробленої міською владою. Вартість робіт, згідно з проектом, становить 32 мільйони гривень.