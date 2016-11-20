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15 марта, 19:03 • 108266 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147445 просмотра

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15 марта, 12:52 • 106264 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102121 просмотра

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Каменское получит обновленный стадион

Каменское получит обновленный стадион

Киев • УНН

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КИЕВ-ДНЕПР. 20 ноября. УНН. Недавно состоялась рабочая встреча по вопросу взаимодействия органов местного самоуправления города Каменское и Министерства молодежи и спорта Украины в направлении развития физической культуры и спорта в городе. В результате были достигнуты договоренности о реконструкции стадиона "Победа", сообщили УНН-Центр в Каменской городском совете.

"Таким образом, благодаря поддержке развития физической культуры и спорта со стороны городского головы Андрея Белоусова и неравнодушных к спорту депутатов городского совета, таких, как Игорь Лесничий, Каменское получит обновленный стадион, новые спортивные площадки и спортивный инвентарь", - подчеркнул Анатолий Ивашина.

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, депутат Каменского городского совета Игорь Лесничий и заведующий сектором спорта департамента по гуманитарным вопросам городского совета Анатолий Ивашина.

По результатам встречи с министром, состоявшейся на этой неделе, были достигнуты договоренности по финансированию реконструкции стадиона «Победа» за счет средств министерства в соответствии с проектной документацией, разработанной городскими властями. Стоимость работ, согласно проекту, составляет 32 миллиона гривен.

Украинские Национальные Новости

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