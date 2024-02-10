Кабмін звільнив першого заступника Умєрова - Павлюка
Київ • УНН
Кабінет Міністрів звільнив Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони України у зв'язку з переходом на іншу роботу.
Кабінет міністрів звільнив Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони України. Звільнення відбулось у звʼязку із переходом на іншу роботу, на яку саме не вказується. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
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Звільнено Павлюка Олександра Олексійовича з посади першого заступника міністра оборони України у звʼязку із переходом на іншу роботу
На яку саме нову посаду переходить Павлюк не вказується. Раніше ЗМІ повідомляли, що Павлюка можуть призначити командувачем Сухопутних військ замість Олександра Сирського, якого було призначено Головнокомандувачем ЗСУ.
Нагадаємо
8 лютого Президент Зеленський призначив генерала Олександра Сирського новим Головнокомандувачем Збройних сил України.