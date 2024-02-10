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Кабмин уволил первого заместителя Умерова - Павлюка

Кабмин уволил первого заместителя Умерова - Павлюка

Киев  •  УНН

10 февраль 2024, 10:32  •  8131 просмотра

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Кабинет Министров уволил Александра Павлюка с должности первого заместителя министра обороны Украины в связи с переходом на другую работу.

Кабинет министров уволил Александра Павлюка с должности первого заместителя министра обороны Украины. Увольнение состоялось в связи с переходом на другую работу, на какую именно не указывается. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Уволен Павлюк Александр Алексеевич с должности первого заместителя министра обороны Украины в связи с переходом на другую работу

- сообщил Мельничук.

На какую именно новую должность переходит Павлюк не указывается. Ранее СМИ сообщали, что Павлюка могут назначить командующим Сухопутных войск вместо Александра Сырского, который был назначен Главнокомандующим ВСУ.

Напомним

8 февраля Президент Зеленский назначил генерала Александра Сирского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

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