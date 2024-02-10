Кабмин уволил первого заместителя Умерова - Павлюка

Кабинет министров уволил Александра Павлюка с должности первого заместителя министра обороны Украины. Увольнение состоялось в связи с переходом на другую работу, на какую именно не указывается. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Уволен Павлюк Александр Алексеевич с должности первого заместителя министра обороны Украины в связи с переходом на другую работу - сообщил Мельничук.

На какую именно новую должность переходит Павлюк не указывается. Ранее СМИ сообщали, что Павлюка могут назначить командующим Сухопутных войск вместо Александра Сырского, который был назначен Главнокомандующим ВСУ.

Напомним

8 февраля Президент Зеленский назначил генерала Александра Сирского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.