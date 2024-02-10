Кабмин уволил первого заместителя Умерова - Павлюка
Киев • УНН
Кабинет Министров уволил Александра Павлюка с должности первого заместителя министра обороны Украины в связи с переходом на другую работу.
Кабинет министров уволил Александра Павлюка с должности первого заместителя министра обороны Украины. Увольнение состоялось в связи с переходом на другую работу, на какую именно не указывается. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
Уволен Павлюк Александр Алексеевич с должности первого заместителя министра обороны Украины в связи с переходом на другую работу
На какую именно новую должность переходит Павлюк не указывается. Ранее СМИ сообщали, что Павлюка могут назначить командующим Сухопутных войск вместо Александра Сырского, который был назначен Главнокомандующим ВСУ.
Напомним
8 февраля Президент Зеленский назначил генерала Александра Сирского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.
Кабмин уволил первого заместителя Умерова - Павлюка
Кабинет Министров уволил Александра Павлюка с должности первого заместителя министра обороны Украины в связи с переходом на другую работу.
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