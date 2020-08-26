Кабмін зробив важливий крок назустріч концесіям у дорожній сфері - Криклій

“Ми продовжуємо роботу з підготовки та реалізації перспективних проектів на умовах державно-приватного партнерства (ДПП) у дорожній галузі. Сьогодні уряд прийняв нові зміни до Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду, відповідно до яких передбачаються виплати концесіонерам або приватним партнерам концесійних платежів за експлуатаційну готовність автошляхів. Це важливий крок назустріч концесійним проектам у дорожній галузі, за яким, я впевнений, ми реалізуємо наступні”, - зазначив очільник міністерства.

Це ж саме, як вказано, стосується і інших виплат відповідно до умов концесійних договорів.

Ухвалені зміни також передбачають:



фінансове забезпечення місцевої влади для здійснення заходів з відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб, а також виконання проектно-вишукувальних, науково-дослідних робіт, функціонування інформаційно-аналітичних систем, паспортизацію, технічний нагляд, обстеження стану доріг, зокрема залучення інженерів-консультантів;



включення нових джерел формування державного дорожнього фонду;



розподіл обсягу бюджетних коштів, у тому числі 50% надходжень від штрафів за перевищення габаритно-вагових норм при перевезенні вантажу без відповідного дозволу та 50% надходжень від адмінштрафів за порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів та невиконання вимог працівників Укртрансбезпеки про зупинку транспортних засобів.



Нагадаємо, за словами Криклія, рекордні 100 млрд грн цього року використають на відновлення понад 6 000 км доріг.