ВР ратифікувала угоду з ЄІБ щодо надання Україні 450 млн євро

“Проектом закону ратифікується фінансова угода, яка передбачає інвестування розвитку дорожніх об’єктів, що сприятиме підвищенню безпеки дорожнього руху, економічності та комфортності перевезень пасажирів та вантажів”, — йдеться у пояснювальній записці.

Так, законопроект створює правові підстави для реалізації фінансової угоди та подальшої реалізації проекту “Розвиток транс’європейської транспортної мережі”. Загальний обсяг залучення кредитних коштів ЄІБ для реалізації цього проекту становить 450 млн євро (без ПДВ).

Як повідомляв УНН раніше, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) розглядає можливість виділення Україні 58 млн євро у вигляді кредиту на фінансування другого компонента проекту модернізації системи професійної освіти і навчання.