ВР ратифицировала соглашение с ЕИБ о предоставлении Украине 450 млн евро

"Проектом закона ратифицируется финансовое соглашение, которое предусматривает инвестирование развития дорожных объектов, что будет способствовать повышению безопасности дорожного движения, экономичности и комфортности перевозок пассажиров и грузов", - говорится в пояснительной записке.

Так, законопроект создает правовые основания для реализации финансового соглашения и последующей реализации проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети". Общий объем привлечения кредитных средств ЕИБ для реализации этого проекта составляет 450 млн евро (без НДС).

Как сообщал УНН ранее, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность выделения Украине 58 млн евро в виде кредита на финансирование второго компонента проекта модернизации системы профессионального образования и обучения.