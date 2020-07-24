ЄІБ розглядає виділення Україні 58 млн євро на модернізаційний проект
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) розглядає можливість виділення Україні 58 млн євро у вигляді кредиту на фінансування другого компонента проекту модернізації системи професійної освіти і навчання. Інформація про це розміщена в розділі "Проекти, які будуть фінансуватися" на сайті ЄІБ, передає УНН.
“Проект складається з двох компонентів, які будуть спрямовані на модернізацію української системи професійної освіти і навчання. Першим компонентом є програма EU4Skills, яка фінансується Європейською комісією, Німеччиною, Польщею та Фінляндією з додатковою участю Естонії. Другий компонент — це діяльність, яка фінансується ЄІБ. Діяльність ЄІБ включає в себе створення одного Центру передового досвіду в галузі професійної освіти і навчання в 10 обраних адміністративних областях (областях) в Україні”, - йдеться в повідомленні на сайті банку.
Відзначається, що програма EU4Skills включатиме в себе створення ще 3 центрів, а також реалізацію заходів з нарощування потенціалу та інших заходів з модернізації шкіл.
Як повідомляв УНН, напередодні Україна підписала черговий меморандум про надання наступного траншу макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро від Європейського союзу.