ЕИБ рассматривает выделение Украине 58 млн евро на модернизационный проект
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность выделения Украине 58 млн евро в виде кредита на финансирование второго компонента проекта модернизации системы профессионального образования и обучения. Информация об этом размещена в разделе “Проекты, которые будут финансироваться” на сайте ЕИБ, передаёт УНН.
«Проект состоит из двух компонентов, которые будут направлены на модернизацию украинской системы профессионального образования и обучения. Первым компонентом является программа EU4Skills, финансируемая Европейской комиссией, Германией, Польшей и Финляндией с дополнительным участием Эстонии. Второй компонент - это деятельность, финансируемая ЕИБ. Деятельность ЕИБ включает в себя создание одного Центра передового опыта в области профессионального образования и обучения в 10 выбранных административных областях (областях) в Украине», - говорится в сообщении на сайте банка.
Отмечается, что программа EU4Skills будет включать в себя создание еще 3 центров, а также реализацию мер по наращиванию потенциала и других мер по модернизации школ.
Как сообщал УНН, накануне Украина подписала очередной меморандум о предоставлении следующего транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро от Европейского союза.