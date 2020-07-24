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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 10221 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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4 марта, 15:53 • 114844 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119388 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102902 просмотра

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ЕИБ рассматривает выделение Украине 58 млн евро на модернизационный проект

ЕИБ рассматривает выделение Украине 58 млн евро на модернизационный проект

Киев  •  УНН

 • 12800 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает возможность выделения Украине 58 млн евро в виде кредита на финансирование второго компонента проекта модернизации системы профессионального образования и обучения. Информация об этом размещена в разделе “Проекты, которые будут финансироваться” на сайте ЕИБ, передаёт УНН.

«Проект состоит из двух компонентов, которые будут направлены на модернизацию украинской системы профессионального образования и обучения. Первым компонентом является программа EU4Skills, финансируемая Европейской комиссией, Германией, Польшей и Финляндией с дополнительным участием Эстонии. Второй компонент - это деятельность, финансируемая ЕИБ. Деятельность ЕИБ включает в себя создание одного Центра передового опыта в области профессионального образования и обучения в 10 выбранных административных областях (областях) в Украине», - говорится в сообщении на сайте банка.

Отмечается, что программа EU4Skills будет включать в себя создание еще 3 центров, а также реализацию мер по наращиванию потенциала и других мер по модернизации школ.

Как сообщал УНН, накануне Украина подписала очередной меморандум о предоставлении следующего транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро от Европейского союза.

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