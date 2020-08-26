Кабмин сделал важный шаг навстречу концессиям в дорожной сфере - Криклий

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 31976 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 69181 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 116508 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 109826 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 62836 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72352 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186575 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150424 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158348 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138581 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2м/с
42%
Популярные новости

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 15255 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13814 просмотра

Зеленский назвал переговоры с США по ископаемым положительными и анонсировал новые встречи

15 апреля, 15:30 • 10551 просмотра

В Турции проходит встреча по гарантии безопасности на Черном море, а не мирные переговоры - Зеленский

15 апреля, 15:50 • 10645 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10707 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 116508 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 109826 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 87027 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 99151 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 129128 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 5438 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10721 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13826 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16712 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18711 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Кабмин сделал важный шаг навстречу концессиям в дорожной сфере - Криклий

Киев • УНН

 • 10185 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Правительство сделало важный шаг навстречу концессионным проектам в дорожной отрасли, приняв сегодня решение по этому поводу. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий по итогам заседания правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Кабмин сделал важный шаг навстречу концессиям в дорожной сфере - Криклий

"Мы продолжаем работу по подготовке и реализации перспективных проектов на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) в дорожной отрасли. Сегодня правительство приняло новые изменения в Порядок направления средств государственного дорожного фонда, согласно которым предусматриваются выплаты концессионерам или частным партнерам концессионных платежей за эксплуатационную готовность автодорог. Это важный шаг навстречу концессионным проектам в дорожной отрасли, по которым, я уверен, мы реализуем следующие", - отметил глава министерства.

Это же, как указано, касается и других выплат в соответствии с условиями концессионных договоров.

Принятые изменения также предусматривают:

  • финансовое обеспечение местной власти для осуществления мероприятий по отчуждению земельных участков, других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, для общественных потребностей, а также выполнение проектно-изыскательских, научно-исследовательских работ, функционирование информационно-аналитических систем, паспортизацию, технический надзор, обследования состояния дорог, в частности привлечение инженеров-консультантов;
  • включение новых источников формирования государственного дорожного фонда;
  • распределение объема бюджетных средств, в том числе 50% поступлений от штрафов за превышение габаритно-весовых норм при перевозке груза без соответствующего разрешения и 50% поступлений от админштрафов за нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств и невыполнение требований работников Укртрансбезопасности об остановке транспортных средств.

Напомним, по словам Криклия, рекордные 100 млрд грн в этом году используют для восстановления более 6000 км дорог.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.83
Bitcoin
$83,648.10
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,269.56
Ethereum
$1,587.39