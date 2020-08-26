Кабмин сделал важный шаг навстречу концессиям в дорожной сфере - Криклий

"Мы продолжаем работу по подготовке и реализации перспективных проектов на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) в дорожной отрасли. Сегодня правительство приняло новые изменения в Порядок направления средств государственного дорожного фонда, согласно которым предусматриваются выплаты концессионерам или частным партнерам концессионных платежей за эксплуатационную готовность автодорог. Это важный шаг навстречу концессионным проектам в дорожной отрасли, по которым, я уверен, мы реализуем следующие", - отметил глава министерства.

Это же, как указано, касается и других выплат в соответствии с условиями концессионных договоров.

Принятые изменения также предусматривают:



финансовое обеспечение местной власти для осуществления мероприятий по отчуждению земельных участков, других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, для общественных потребностей, а также выполнение проектно-изыскательских, научно-исследовательских работ, функционирование информационно-аналитических систем, паспортизацию, технический надзор, обследования состояния дорог, в частности привлечение инженеров-консультантов;



включение новых источников формирования государственного дорожного фонда;



распределение объема бюджетных средств, в том числе 50% поступлений от штрафов за превышение габаритно-весовых норм при перевозке груза без соответствующего разрешения и 50% поступлений от админштрафов за нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств и невыполнение требований работников Укртрансбезопасности об остановке транспортных средств.



Напомним, по словам Криклия, рекордные 100 млрд грн в этом году используют для восстановления более 6000 км дорог.