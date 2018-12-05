Кабмін затвердив угоду з Австрією про співпрацю в галузях освіти, науки і культури
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив угоду з урядом Австрії про співробітництво у галузях освіти, науки і культури. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду без обговорення, передає кореспондент УНН.
Також члени уряду схвалили проект розпорядження про підписання Протоколу між Кабінетом Міністрів України та урядом Литви щодо реадмісії осіб та проект рішення про підписання угоди з Литвою стосовно працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції.
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Нагадаємо, до рішення суду Міністерство освіти та науки не буде відсторонювати свого працівника, якого підозрюють в привласненні 2 млн грн.