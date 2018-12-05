Кабмин утвердил соглашение с Австрией о сотрудничестве в области образования, науки и культуры
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Австрии о сотрудничестве в области образования, науки и культуры. Соответствующее решение было принято на заседании правительства без обсуждения, передает корреспондент УНН.
Также члены правительства одобрили проект распоряжения о подписании Протокола между Кабинетом Министров Украины и правительством Литвы о реадмиссии лиц и проект решения о подписании соглашения с Литвой о трудоустройстве и сотрудничество в сфере трудовой миграции.
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Напомним, до решения суда Министерство образования и науки не будет отстранять своего работника, которого подозревают в присвоении 2 млн грн.