Кабмін ухвалив рішення, які дозволять з 1 січня зменшити ціни на ліки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо референтних цін на ліки і реімбурсації. Таке рішення було узвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
“Що ми хочемо зробити? Ми хочемо зробити дві системи. Перша, щоб ціни в Україні були справедливими і чесними. А це означає, що у два рази дешевшими. Тобто, сьогодні наше рішення дасть можливість удвічі знизити ціни на ліки на ті захворювання (серцево-судинні захворювання — ред.), які ми сьогодні почули”, — сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
Також, за його словами, будуть відшкодовувати вартість за ліки хворим на хронічні, серцево-судинні захворювання, діабет другого типу та астму.
В.Гройсман також закликав представників фармбізнесу добросовісно з 1 січня 2017 року знизити ціни і “зробити їх чесними і зробити доступ до цих ліків у всіх доступних мережах країни”.
Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр Володимир Гройсман попередив фармбізнес про жорсткі заходи в разі збереження високих цін на ліки.