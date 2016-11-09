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15 марта, 19:03 • 112317 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158384 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132936 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125820 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110051 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104102 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100516 просмотра

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Кабмин принял решения, которые позволят с 1 января снизить цены на лекарства

Кабмин принял решения, которые позволят с 1 января снизить цены на лекарства

Киев • УНН

 • 9018 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Кабинет министров Украины принял решение относительно референтных цен на лекарства и реимбурсации. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Что мы хотим сделать? Мы хотим сделать две системы. Первая, чтобы цены в Украине были справедливыми и честными. А это значит, что в два раза дешевле. То есть, сегодня наше решение позволит вдвое снизить цены на лекарства на те заболевания (сердечно-сосудистые заболевания - ред.), которые мы сегодня услышали", - сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Также, по его словам, будут возмещать стоимость лекарств больным хроническими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом второго типа и астмой.

В.Гройсман также призвал представителей фармбизнеса добросовестно с 1 января 2017 года снизить цены и сделать их честными и сделать доступ к этим лекарствам во всех доступных сетях страны".

Как сообщал УНН, Премьер-министр Владимир Гройсман предупредил фармбизнес о жестких мерах в случае сохранения высоких цен на лекарства.

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