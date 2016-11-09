Кабмин принял решения, которые позволят с 1 января снизить цены на лекарства

"Что мы хотим сделать? Мы хотим сделать две системы. Первая, чтобы цены в Украине были справедливыми и честными. А это значит, что в два раза дешевле. То есть, сегодня наше решение позволит вдвое снизить цены на лекарства на те заболевания (сердечно-сосудистые заболевания - ред.), которые мы сегодня услышали", - сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Также, по его словам, будут возмещать стоимость лекарств больным хроническими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом второго типа и астмой.

В.Гройсман также призвал представителей фармбизнеса добросовестно с 1 января 2017 года снизить цены и сделать их честными и сделать доступ к этим лекарствам во всех доступных сетях страны".

Как сообщал УНН, Премьер-министр Владимир Гройсман предупредил фармбизнес о жестких мерах в случае сохранения высоких цен на лекарства.