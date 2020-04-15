Кабмін схвалив тестовий проект внутрішніх і закордонних електронних паспортів у додатку "Дія"

"Кабмін прийняв постанову про реалізацію експериментального проекту електронної версії внутрішнього та закордонного паспорта у додатку "Дія", - написав Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, з 7 квітня у додатку "Дія" доступний електронний студентський.