Кабмін схвалив тестовий проект внутрішніх і закордонних електронних паспортів у додатку "Дія"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Уряд прийняв постанову про реалізацію тестового проекту електронного внутрішнього та закордонного паспортів у додатку "Дія". Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренка.
"Кабмін прийняв постанову про реалізацію експериментального проекту електронної версії внутрішнього та закордонного паспорта у додатку "Дія", - написав Олексій Гончаренко.
Нагадаємо, з 7 квітня у додатку "Дія" доступний електронний студентський.