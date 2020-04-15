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Кабмін схвалив тестовий проект внутрішніх і закордонних електронних паспортів у додатку "Дія"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Уряд прийняв постанову про реалізацію тестового проекту електронного внутрішнього та закордонного паспортів у додатку "Дія". Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренка.

"Кабмін прийняв постанову про реалізацію експериментального проекту електронної версії внутрішнього та закордонного паспорта у додатку "Дія", - написав Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, з 7 квітня у додатку "Дія" доступний електронний студентський.

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