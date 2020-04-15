Кабмин одобрил тестовый проект внутренних и зарубежных электронных паспортов в приложении "Дія"

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 96 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 17419 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 37471 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 41418 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 59242 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 69090 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105193 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130452 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130157 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Кабмин одобрил тестовый проект внутренних и зарубежных электронных паспортов в приложении "Дія"

Кабмин одобрил тестовый проект внутренних и зарубежных электронных паспортов в приложении "Дія"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Правительство приняло постановление о реализации тестового проекта электронного внутреннего и заграничного паспортов в приложении "Дія". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.

"Кабмин принял постановление об реализации экспериментального проекта электронной версии внутреннего и загранпаспорта в приложении "Дія", - написал Алексей Гончаренко.

Напомним, с 7 апреля в приложении "Дія" доступен электронный студенческий.

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