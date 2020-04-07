Відсьогодні у додатку "Дія" доступний електронний студентський
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Відсьогодні у додатку "Дія", держава в смартфоні, запрацював електронний студентський, яким можуть скористатися понад 877 студентів України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінцифри.
"Понад 3 тижні майже 10 тисяч студентів тестували цифровий студентський. Відсьогодні він доступний для всіх. Більше 877 тисяч українських студентів вже можуть скористатися е-студентським у Дії", - йдеться у повідомленні.
За інформацією Мінцифри, електронна версія має таку саму юридичну силу, що й пластикова. Зараз студенти вже можуть завантажити застосунок або просто оновити, якщо він вже є, та перевірити чи відображається е-студентський.
Зазначається, що вже після карантину зі студентським у смартфоні можна:
- Отримати 50-відсоткову знижку на проїзд залізницею в плацкартних вагонах, а також здійснити посадку на поїзд;
- Зареєструватися на рейс у межах країни;
- Скористатися знижками в музеях та інших державних установах у сфері культури: це навіть можуть бути кінотеатри, розважальні центри та торговельні компанії;
- Отримати знижку на проїзд у комунальному громадському міському чи приміському транспорті;
- У деяких навчальних закладах е-студентським можна буде скористатися як читальним квитком у бібліотеці.
Нагадаємо, за інформацією Мінцифри додаток "Дія", держава у смартфоні, за два місяці вже завантажили понад 2 млн українців.
Як повідомляв УНН, в Україні запустили мобільний додаток, який буде здійснювати моніторинг за дотриманням режиму самоізоляції громадян.