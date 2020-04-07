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"Дій вдома": в Україні запустили додаток, що слідкуватиме за дотриманням самоізоляції

Київ • УНН

 • 35025 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. В Україні запустили мобільний додаток, який буде здійснювати моніторинг за дотриманням режиму самоізоляції громадян. Про це у Telegram-каналі повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, передає УНН.

"Мобільний застосунок "Дій вдома" створено для запобігання поширенню коронавірусу в Україні, шляхом здійснення моніторингу за дотриманням режиму самоізоляції громадянами, які обов’язково повинні його дотримуватися", - повідомили у Мінцифри.

Зазначається, що, згідно з постановою Кабінету міністрів, такими особами є:

▪️ особи, що повернулися з країн, де зафіксовано спалах COVID-19;

▪️ контактували з хворими;

▪️ хворіють на COVID-19 та перебувають на домашньому лікуванні або мають симптоми інфекції.

"Яким чином здійснюється контроль:
▪️ за допомогою застосунку особа реєструється у місці проходження ізоляції;
▪️ кілька разів на день людині приходитимуть сповіщення про необхідність завантажити підтвердження перебування вдома (FaceID, селфі та разове зняття геолокації);
▪️ фото перевірятимуться на достовірність за допомогою штучного інтелекту", - повідомили у міністерстві.

Також повідомляється, що у наступному релізі "Дій вдома" також передбачатиме можливість здійснення екстреного виклику на гарячу лінію МОЗ України, замовлення ліків та продуктів онлайн - будуть доступні згодом.

Як повідомлялося в УНН, мобільний додаток "Дія" після оновлення буде інформувати про коронавірус.

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