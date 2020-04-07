"Дій вдома": в Україні запустили додаток, що слідкуватиме за дотриманням самоізоляції
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. В Україні запустили мобільний додаток, який буде здійснювати моніторинг за дотриманням режиму самоізоляції громадян. Про це у Telegram-каналі повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, передає УНН.
"Мобільний застосунок "Дій вдома" створено для запобігання поширенню коронавірусу в Україні, шляхом здійснення моніторингу за дотриманням режиму самоізоляції громадянами, які обов’язково повинні його дотримуватися", - повідомили у Мінцифри.
Зазначається, що, згідно з постановою Кабінету міністрів, такими особами є:
▪️ особи, що повернулися з країн, де зафіксовано спалах COVID-19;
▪️ контактували з хворими;
▪️ хворіють на COVID-19 та перебувають на домашньому лікуванні або мають симптоми інфекції.
"Яким чином здійснюється контроль:
▪️ за допомогою застосунку особа реєструється у місці проходження ізоляції;
▪️ кілька разів на день людині приходитимуть сповіщення про необхідність завантажити підтвердження перебування вдома (FaceID, селфі та разове зняття геолокації);
▪️ фото перевірятимуться на достовірність за допомогою штучного інтелекту", - повідомили у міністерстві.
Також повідомляється, що у наступному релізі "Дій вдома" також передбачатиме можливість здійснення екстреного виклику на гарячу лінію МОЗ України, замовлення ліків та продуктів онлайн - будуть доступні згодом.
Як повідомлялося в УНН, мобільний додаток "Дія" після оновлення буде інформувати про коронавірус.