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Федоров рекомендував оновити "Дію": у додатку з'явилися нові функції

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Мобільний додаток "Дія" після оновлення буде інформувати про коронавірус. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

"Якщо у вас не стоїть автооновлення додатків, обновіть Дію. Новий реліз. Перша новина - додали функцію інформування через повідомлення про коронавірус", - написав віце-прем'єр.

Він обіцяє, що в додатку інформуватимуть тільки про новини, які "є вкрай важливими".

"Додали картку, де є новина коротко. Усередині картки можна провалиться до повного повідомлення. Також, в меню з'явився пункт "Повідомлення", де вони всі зберігаються систематизовано", - додав Федоров.

У Мінціфри при цьому пояснили, що в додатку "Дія" запускається сервіс push-повідомлень, які будуть надавати актуальну інформацію про поточний стан справ з протидії коронавірусу.

У міністерстві відзначили, що там буде інформація "оперативно, коротко, правдиво" про наступне:

  • рішення уряду;
  • обмежувальні заходи і умови карантину;
  • практичні рекомендації: як убезпечити себе і своїх близьких від зараження та інше.

Як повідомляв УНН, на порталі "Дія" можна стати ФОПом за 10 хвилин, не виходячи з дому.

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