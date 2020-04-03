На портале "Дия" можно стать ФОПом за 10 минут - Федоров

Сообщается, что на портале “Дия”, который запустило Министерство цифровой трансформации Украины, уже доступны онлайн 27 публичных услуг, среди которых — и первые упрощенные услуги для физических лиц — предпринимателей. Так, возможность получить публичные услуги от государства просто, быстро и не выходя из дома чрезвычайно важна в период вынужденного карантина.

“Раньше, чтобы открыть ЧП, необходимо заполнить сложную форму с 58 строк — теперь их только 12. Так же стало значительно проще и быстрее изменить виды предпринимательской деятельности или вообще прекратить ее. Верю, что такое упрощение в предоставлении государственных услуг будет способствовать предпринимательству, борьбе с коррупцией и самое главное — росту экономики нашего государства”, — убежден вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, на заполнение заявки в общем человеку понадобится до 10 минут.

Отмечается, что созданная Министерством цифровой трансформации система позволяет быстро и оперативно обрабатывать запросы и осуществлять регистрацию фактически автоматически. К 2024 году все государственные услуги будут доступны гражданам на едином портале “Дия”.

Так, украинцы, которые уже воспользовались услугами на портале в собственном кабинете гражданина, могут проверить состояние предоставления этих услуг и имеющуюся информацию о себе из пяти государственных реестров. Также в кабинете доступны документы, которые отражаются в мобильном приложении “Дия”. Сейчас это — свидетельство о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения. Позже будут также доступны цифровой паспорт гражданина Украины в виде ID-карты и биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Напомним, в приложении “Дия” появились услуги для ФЛП, которые ранее были доступны в тестовом режиме.