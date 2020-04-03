На портале "Дия" можно стать ФОПом за 10 минут - Федоров

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 69554 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 82001 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 95188 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 92648 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105604 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 90432 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103312 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106045 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131074 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130347 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
На портале "Дия" можно стать ФОПом за 10 минут - Федоров

На портале "Дия" можно стать ФОПом за 10 минут - Федоров

Киев  •  УНН

 • 15120 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. На портале “Дия” можно стать ФОПом за 10 минут не выходя из дома. Для этого необходимо заполнив форму размером в 12 строк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.

Сообщается, что на портале “Дия”, который запустило Министерство цифровой трансформации Украины, уже доступны онлайн 27 публичных услуг, среди которых — и первые упрощенные услуги для физических лиц — предпринимателей. Так, возможность получить публичные услуги от государства просто, быстро и не выходя из дома чрезвычайно важна в период вынужденного карантина.

“Раньше, чтобы открыть ЧП, необходимо заполнить сложную форму с 58 строк — теперь их только 12. Так же стало значительно проще и быстрее изменить виды предпринимательской деятельности или вообще прекратить ее. Верю, что такое упрощение в предоставлении государственных услуг будет способствовать предпринимательству, борьбе с коррупцией и самое главное — росту экономики нашего государства”, — убежден вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, на заполнение заявки в общем человеку понадобится до 10 минут.

Отмечается, что созданная Министерством цифровой трансформации система позволяет быстро и оперативно обрабатывать запросы и осуществлять регистрацию фактически автоматически. К 2024 году все государственные услуги будут доступны гражданам на едином портале “Дия”.

Так, украинцы, которые уже воспользовались услугами на портале в собственном кабинете гражданина, могут проверить состояние предоставления этих услуг и имеющуюся информацию о себе из пяти государственных реестров. Также в кабинете доступны документы, которые отражаются в мобильном приложении “Дия”. Сейчас это — свидетельство о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения. Позже будут также доступны цифровой паспорт гражданина Украины в виде ID-карты и биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Напомним, в приложении “Дия” появились услуги для ФЛП, которые ранее были доступны в тестовом режиме.

Украинские Национальные Новости

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