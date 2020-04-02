На порталі "Дія" стали доступними послуги для ФОПів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У додатку "Дія" з'явилися послуги для ФОПів, які раніше були доступні у тестовому режимі. Про це у своєму Telegram написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
"Запустили портал "Дія", що стане універсальною точкою доступу українців до всіх електронних послуг. Послуги з ФОП — перші доступні на порталі. Більше місяця тестувальники відкривали ФОП (26), закривали (17) та вносили зміни до нього (87). Тепер кожен українець, який мріяв про відкриття власної справи, зможе зробити це без черг та нервів", - написав Федоров.
Зазначається, щоб отримати доступ до послуг, авторизуйтеся у кабінеті громадянина — там дані з реєстрів про ваш бізнес, нерухомість, транспортний засіб, земельні ділянки та цифрові документи із застосунку "Дія".
"Наразі ми додали 27 послуг для громадян та бізнесу: довідки та витяги, створення бізнесу, ліцензії та дозволи, верифікація даних у реєстрі посвідчень водіїв тощо. Окрім послуг з ФОП, інші — на етапі реінжинірингу, і поки що доступні за посиланням на профільних сайтах органів влади та установ", - додав Федоров.
Нагадаємо, у березні Міністерство цифрової трансформації розпочало реєстрацію на бета-тест цифрових паспортів у додатку "Дія".