Мінцифри розпочало тестування електронних паспортів у додатку "Дія"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Міністерство цифрової трансформації розпочало реєстрацію на бета-тест цифрових паспортів у додатку "Дія". Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційну сторінку додатку.
"Знаємо, як сильно ви чекаєте на появу паспортів у "Дії". Тож готуйте свої смартфони – реєстрацію на тестування цифрових документів оголошуємо відкритою! Аби стати одним із перших володарів цифрового біометричного закордонного паспорту та ID-картки, реєструйтеся за посиланням", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для того, щоб взяти участь у тестуванні, треба мати і біометричний паспорт, і ID-картку.
"Лише так ми зможемо ретельно перевірити коректність відображення даних у застосунку. Радимо не зволікати з реєстрацією. Протестувати цифрові паспорти зможуть 28 тисяч українців – 20 тис. користувачів Android та 8 тис. користувачів iOS", - повідомили розробники.
Також у Мінцифри вказали, що усі, хто має лише один з двох документів, зможуть користуватись ним у "Дії" вже після офіційного релізу.
Як повідомлялося в УНН раніше, додаток "Дія" ("держава у смартфоні") завантажили понад 1,7 мільйона українців, понад половина з тих, хто оформив відповідні запити, отримали водійські посвідчення онлайн.