На портале "Дія" стали доступны услуги для ФЛП

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 69566 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 82006 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 95192 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 92655 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105605 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 90436 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103313 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106046 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131075 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130347 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
На портале "Дія" стали доступны услуги для ФЛП

На портале "Дія" стали доступны услуги для ФЛП

Киев  •  УНН

 • 18461 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В приложении "Дія" появились услуги для ФЛП, которые ранее были доступны в тестовом режиме. Об этом в своем Telegram написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

"Запустили портал "Дія", который станет универсальной точкой доступа украинцев ко всем электронным услугам. Услуги по ФЛП - первые доступны на портале. Больше месяца тестировщики открывали ФЛП (26), закрывали (17) и вносили изменения в него (87). Теперь каждый украинец, который мечтал об открытии собственного дела, сможет сделать это без очередей и нервов", - написал Федоров.

Отмечается, чтобы получить доступ к услугам, авторизуйтесь в кабинете гражданина - там данные из реестров о вашем бизнесе, недвижимости, транспортном средстве, земельных участках и цифровых документах из приложения "Дія".

"Сейчас мы добавили 27 услуг для граждан и бизнеса: справки и выписки, создание бизнеса, лицензии и разрешения, верификация данных в реестре водительских удостоверений и т.д. Кроме услуг по ФЛП, другие - на этапе реинжиниринга, и пока доступны по ссылке на профильных сайтах органов власти и учреждений", - добавил Федоров.

Напомним, в марте Министерство цифровой трансформации начало регистрацию на бета-тест цифровых паспортов в приложении "Дія".

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