На портале "Дія" стали доступны услуги для ФЛП
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В приложении "Дія" появились услуги для ФЛП, которые ранее были доступны в тестовом режиме. Об этом в своем Telegram написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
"Запустили портал "Дія", который станет универсальной точкой доступа украинцев ко всем электронным услугам. Услуги по ФЛП - первые доступны на портале. Больше месяца тестировщики открывали ФЛП (26), закрывали (17) и вносили изменения в него (87). Теперь каждый украинец, который мечтал об открытии собственного дела, сможет сделать это без очередей и нервов", - написал Федоров.
Отмечается, чтобы получить доступ к услугам, авторизуйтесь в кабинете гражданина - там данные из реестров о вашем бизнесе, недвижимости, транспортном средстве, земельных участках и цифровых документах из приложения "Дія".
"Сейчас мы добавили 27 услуг для граждан и бизнеса: справки и выписки, создание бизнеса, лицензии и разрешения, верификация данных в реестре водительских удостоверений и т.д. Кроме услуг по ФЛП, другие - на этапе реинжиниринга, и пока доступны по ссылке на профильных сайтах органов власти и учреждений", - добавил Федоров.
Напомним, в марте Министерство цифровой трансформации начало регистрацию на бета-тест цифровых паспортов в приложении "Дія".