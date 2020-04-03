На порталі "Дія" можна стати ФОПом за 10 хвилин - Федоров

КИЇВ. 3 квітня. УНН. На порталі “Дія” можна стати ФОПом за 10 хвилин не виходячи з дому. Для цього необхідно заповнивши форму розміром у 12 рядків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.