Федоров рекомендовал обновить “Дию”: в приложении появились новые функции

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 59542 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 69345 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 82919 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 81373 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 102899 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84964 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102525 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105817 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130890 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130307 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Федоров рекомендовал обновить “Дию”: в приложении появились новые функции

Федоров рекомендовал обновить “Дию”: в приложении появились новые функции

Киев  •  УНН

 • 48580 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Мобильное приложение “Дия” после обновления будет информировать о коронавирусе. Об этом в своём Telegram-канале сообщил вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

“Если у вас не стоит автообновление приложений, обновите Дію. Новый релиз. Первая новость — добавили функцию информирования через уведомления про коронавирус”, — написал вице-премьер.

Он обещает, что в приложении будут информировать только о новостях, которые “являются крайне важными”.

“Добавили карточку, где есть новость кратко. Внутри карточки можно провалится до полного сообщения. Также, в меню появился пункт "Уведомления“, где они все хранятся систематизировано”, — добавил Феоров.

В Минцифры при этом пояснили, что в приложении "Дия" запускается сервис push-сообщений, которые будут предоставлять актуальную информацию о текущем состоянии дел по противодействию коронавируса.

В министерстве отметили, что там будет информация "оперативно, коротко, правдиво" о нижеследующем:

  • решения правительства;
  • ограничительные мероприятия и условия карантина;
  • практические рекомендации: как обезопасить себя и своих близких от заражения и прочее.

Как сообщал УНН, на портале “Дия” можно стать ФОПом за 10 минут, не выходя из дома

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