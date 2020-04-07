"Дій вдома": в Украине запустили приложение, которое будет следить за соблюдением самоизоляции
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Украине запустили мобильное приложение, которое будет осуществлять мониторинг за соблюдением режима самоизоляции граждан. Об этом в Telegram-канале сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, передает УНН.
"Мобильный приложение "Дій вдома" создано для предотвращения распространения коронавируса в Украине, путем осуществления мониторинга за соблюдением режима самоизоляции гражданами, которые обязательно должны его соблюдать", - сообщили в Минцифры.
Отмечается, что, согласно постановлению Кабинета министров, такими лицами являются:
▪️ лица, вернувшиеся из стран, где зафиксирована вспышка COVID-19;
▪️ которые контактировали с больными;
▪️ которые болеют COVID-19 и находятся на домашнем лечении или имеют симптомы инфекции.
"Каким образом осуществляется контроль:
▪️ с помощью приложения лицо регистрируется в месте прохождения изоляции;
▪️ несколько раз в день человеку будет приходить уведомления о необходимости загрузить подтверждение пребывания дома (FaceID, селфи и разовое снятие геолокации);
▪️ фото проверяться на достоверность с помощью искусственного интеллекта", - сообщили в министерстве.
Также сообщается, что в следующем релизе "Дій вдома" также будет предусматривать возможность осуществления экстренного вызова на горячую линию Минздрава Украины, заказ лекарств и продуктов онлайн - будут доступны позже.
Как сообщалось в УНН, мобильное приложение "Дія" после обновления будет информировать о коронавирусе.