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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 58101 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 67464 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 81154 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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"Дій вдома": в Украине запустили приложение, которое будет следить за соблюдением самоизоляции

"Дій вдома": в Украине запустили приложение, которое будет следить за соблюдением самоизоляции

Киев  •  УНН

 • 35018 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Украине запустили мобильное приложение, которое будет осуществлять мониторинг за соблюдением режима самоизоляции граждан. Об этом в Telegram-канале сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, передает УНН.

"Мобильный приложение "Дій вдома" создано для предотвращения распространения коронавируса в Украине, путем осуществления мониторинга за соблюдением режима самоизоляции гражданами, которые обязательно должны его соблюдать", - сообщили в Минцифры.

Отмечается, что, согласно постановлению Кабинета министров, такими лицами являются:

▪️ лица, вернувшиеся из стран, где зафиксирована вспышка COVID-19;

▪️ которые контактировали с больными;

▪️ которые болеют COVID-19 и находятся на домашнем лечении или имеют симптомы инфекции.

"Каким образом осуществляется контроль: 

▪️ с помощью приложения лицо регистрируется в месте прохождения изоляции;
▪️ несколько раз в день человеку будет приходить уведомления о необходимости загрузить подтверждение пребывания дома (FaceID, селфи и разовое снятие геолокации);
▪️ фото проверяться на достоверность с помощью искусственного интеллекта", - сообщили в министерстве.

Также сообщается, что в следующем релизе "Дій вдома" также будет предусматривать возможность осуществления экстренного вызова на горячую линию Минздрава Украины, заказ лекарств и продуктов онлайн - будут доступны позже.

Как сообщалось в УНН, мобильное приложение "Дія" после обновления будет информировать о коронавирусе.

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