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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Кабмін схвалив низку кадрових рішень: список звільнених і призначених

Кабмін схвалив низку кадрових рішень: список звільнених і призначених

Київ • УНН

 • 39990 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні погодив звільнення Ігоря Волкова з посади голови Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області. Про це за підсумками урядового засідання повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Деталі

За словами Мельничука, уряд погодив призначення:

- Горвата Георгія Андрійовича заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації;

- Іванча Василя Васильовича заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації;

- Петеі Юдіти Оттовни заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації;

- Ковальської Віти Володимирівни заступником голови Харківської обласної державної адміністрації;

- Литвина Юрія Миколайовича на посаду директора державного підприємства водних шляхів “Укрводшлях”.

Крім того, сьогодні Кабмін звільнив та погодив звільнення:

- Левчука Володимира Олексійовича з посади заступника Міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

- Волкова Ігоря Анатолійовича з посади голови Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області;

- Раїни Юрія Івановича з посади голови Харківської районної державної адміністрації Харківської області.

Уряд тимчасово поклав виконання обов’язків:

- державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політики України на Лещука Юрія Віталійовича;

- голови правління приватного акціонерного товариства “Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту” на Сліпенького Володимира Володимировича.

Що було раніше

Як писав УНН, під час минулого засідання Кабінет Міністрів України погодив звільнення голови Київської обласної державної адміністрації.

Українські Національні Новини

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