Кабмін схвалив низку кадрових рішень: список звільнених і призначених
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні погодив звільнення Ігоря Волкова з посади голови Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області. Про це за підсумками урядового засідання повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
Деталі
За словами Мельничука, уряд погодив призначення:
- Горвата Георгія Андрійовича заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації;
- Іванча Василя Васильовича заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації;
- Петеі Юдіти Оттовни заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації;
- Ковальської Віти Володимирівни заступником голови Харківської обласної державної адміністрації;
- Литвина Юрія Миколайовича на посаду директора державного підприємства водних шляхів “Укрводшлях”.
Крім того, сьогодні Кабмін звільнив та погодив звільнення:
- Левчука Володимира Олексійовича з посади заступника Міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Волкова Ігоря Анатолійовича з посади голови Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області;
- Раїни Юрія Івановича з посади голови Харківської районної державної адміністрації Харківської області.
Уряд тимчасово поклав виконання обов’язків:
- державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політики України на Лещука Юрія Віталійовича;
- голови правління приватного акціонерного товариства “Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту” на Сліпенького Володимира Володимировича.
Що було раніше
Як писав УНН, під час минулого засідання Кабінет Міністрів України погодив звільнення голови Київської обласної державної адміністрації.