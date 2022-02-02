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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 74471 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Кабмін погодив звільнення очільника КОДА Володіна

Кабмін погодив звільнення очільника КОДА Володіна

Київ • УНН

 • 22476 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Кабінет Міністрів України погодив звільнення голови Київської обласної державної адміністрації. Також було ухвалено ще низку кадрових рішень. Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Деталі

Так, за даними Мельничука, було звільнено/погоджено звільнення:

- Лещука Юрія Віталійовича з посади першого заступника голови Державного агентства інфраструктурних проектів України;

- Володіна Василя Геннадійовича з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

Уряд погодив призначення:

- Козирєва Павла Генріховича заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

- Кулеби Олексія Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації.

За інформацією Мельничука, урядом було покладено виконання обов’язків/погоджено тимчасове покладення виконання обов’язків:

- директора державної установи "Школа супергероїв" на Смірнову Євгенію Ігорівну;

- директора державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирт” на Жадобіна Віталія Ігоревича;

- директора державного підприємства “Український центр “Безпека” на Онуфрієнка В’ячеслава Миколайовича.

Додамо

Як писав УНН, раніше Кабінет Міністрів погодив звільнення голови Хмельницької районної державної адміністрації.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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