Кабмін погодив звільнення очільника КОДА Володіна
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Кабінет Міністрів України погодив звільнення голови Київської обласної державної адміністрації. Також було ухвалено ще низку кадрових рішень. Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
Деталі
Так, за даними Мельничука, було звільнено/погоджено звільнення:
- Лещука Юрія Віталійовича з посади першого заступника голови Державного агентства інфраструктурних проектів України;
- Володіна Василя Геннадійовича з посади голови Київської обласної державної адміністрації.
Уряд погодив призначення:
- Козирєва Павла Генріховича заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- Кулеби Олексія Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації.
За інформацією Мельничука, урядом було покладено виконання обов’язків/погоджено тимчасове покладення виконання обов’язків:
- директора державної установи "Школа супергероїв" на Смірнову Євгенію Ігорівну;
- директора державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирт” на Жадобіна Віталія Ігоревича;
- директора державного підприємства “Український центр “Безпека” на Онуфрієнка В’ячеслава Миколайовича.
Додамо
Як писав УНН, раніше Кабінет Міністрів погодив звільнення голови Хмельницької районної державної адміністрації.