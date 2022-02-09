Кабмин одобрил ряд кадровых решений: список уволенных и назначенных
Киев • УНН
КИЕВ. 9 фФевраля. УНН. Кабинет министров Украины согласовал увольнение Игоря Волкова с должности председателя Чугуевской районной государственной администрации Харьковской области. Об этом по итогам правительственного заседания сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
Детали
По словам Мельничука, правительство согласовало назначение:
- Горвата Георгия Андреевича заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации;
- Иванча Василия Васильевича заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации;
- Петеи Юдиты Оттовны заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации;
- Ковальской Виты Владимировны заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации;
- Литвина Юрия Николаевича на должность директора государственного предприятия водных путей “Укрводпуть”.
Кроме того, сегодня Кабмин уволил и согласовал увольнение:
- Левчука Владимира Алексеевича с должности заместителя Министра по делам ветеранов Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации;
- Волкова Игоря Анатольевича с должности председателя Чугуевской районной государственной администрации Харьковской области;
- Раины Юрия Ивановича с должности председателя Харьковской районной государственной администрации Харьковской области.
Правительство временно возложило исполнение обязанностей:
- государственного секретаря Министерства культуры и информационной политики Украины на Лещука Юрия Витальевича;
- председателя правления частного акционерного общества “Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта” на Слипенького Владимира Владимировича.
Что было раньше
Как писал УНН, во время прошлого заседания Кабинет Министров Украины согласовал увольнение председателя Киевской областной государственной администрации.