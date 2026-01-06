Кабмін провів співбесіди з кандидатами на посади голів чотирьох ОВА і вже вніс подання Зеленському

$42.420.13
14:48 • 4346 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
11:59 • 20496 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
11:40 • 32117 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 39418 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 59028 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 52982 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 75847 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 142177 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 58064 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 55974 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
Популярнi новини
"Пустодзвін" про "зони впливу" і "хворі фантазії невдах": у МЗС і ЦПД відреагували на публікацію про сподівання рф після операції США у Венесуелі6 січня, 08:04 • 45450 перегляди
США готують угоду по Гренландії для посилення впливу на острів - The Economist6 січня, 09:19 • 41164 перегляди
Україну накриють снігопади, хуртовини та різке похолодання до -23°11:20 • 63935 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися11:35 • 19211 перегляди
Китай відповів на заяву Венесуели щодо України, підтвердивши свою позицію 13:29 • 37624 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися11:35 • 19222 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 62122 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 142162 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 88011 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 149553 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"12:31 • 9496 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 34304 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 78020 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 70784 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 65877 перегляди
Кабмін провів співбесіди з кандидатами на посади голів чотирьох ОВА і вже вніс подання Зеленському

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Кабінет Міністрів України провів співбесіди з кандидатами на посади голів Вінницької, Дніпровської, Полтавської та Чернівецької обласних військових адміністрацій. Уряд вніс подання Президенту щодо призначення цих кандидатур.

Кабмін провів співбесіди з кандидатами на посади голів чотирьох ОВА і вже вніс подання Зеленському

Сьогодні Кабмін провів співбесіди з кандидатами на посади голів Вінницької, Дніпровської, Полтавської та Чернівецької обласних військових адміністрацій. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН

Продовжуємо кадрові перезавантаження... Сьогодні Кабмін провів співбесіди з кандидатами на посади голів Вінницької, Дніпровської, Полтавської та Чернівецької обласних військових адміністрацій. За їх результатами Уряд вніс подання Президенту про призначення цих кандидатур на посади голів ОВА 

- повідомила Свириденко.

За її словами, "наше завдання — посилити стійкість регіонів, особливо прифронтових, від оборони й підтримки ветеранів до освіти, роботи з промисловістю та розвитку громад".

Зеленський анонсував зміни в дипломатичному корпусі, а також призначення нового заступника глави МЗС05.01.26, 18:42 • 3320 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Чернівецька область
Вінницька область
Полтавська область
Дніпропетровська область