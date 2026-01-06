Кабмін провів співбесіди з кандидатами на посади голів чотирьох ОВА і вже вніс подання Зеленському
Київ • УНН
Сьогодні Кабмін провів співбесіди з кандидатами на посади голів Вінницької, Дніпровської, Полтавської та Чернівецької обласних військових адміністрацій. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.
Продовжуємо кадрові перезавантаження... Сьогодні Кабмін провів співбесіди з кандидатами на посади голів Вінницької, Дніпровської, Полтавської та Чернівецької обласних військових адміністрацій. За їх результатами Уряд вніс подання Президенту про призначення цих кандидатур на посади голів ОВА
За її словами, "наше завдання — посилити стійкість регіонів, особливо прифронтових, від оборони й підтримки ветеранів до освіти, роботи з промисловістю та розвитку громад".
