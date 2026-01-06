Кабмін провів співбесіди з кандидатами на посади голів чотирьох ОВА і вже вніс подання Зеленському

Сьогодні Кабмін провів співбесіди з кандидатами на посади голів Вінницької, Дніпровської, Полтавської та Чернівецької обласних військових адміністрацій. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Продовжуємо кадрові перезавантаження... Сьогодні Кабмін провів співбесіди з кандидатами на посади голів Вінницької, Дніпровської, Полтавської та Чернівецької обласних військових адміністрацій. За їх результатами Уряд вніс подання Президенту про призначення цих кандидатур на посади голів ОВА - повідомила Свириденко.

За її словами, "наше завдання — посилити стійкість регіонів, особливо прифронтових, від оборони й підтримки ветеранів до освіти, роботи з промисловістю та розвитку громад".

