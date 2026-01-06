$42.420.13
14:48
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
11:59
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
11:40
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

© 2007 — 2025

Кабмин провел собеседования с кандидатами на должности глав четырех ОВА и уже внес представления Зеленскому

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Кабинет Министров Украины провел собеседования с кандидатами на должности глав Винницкой, Днепровской, Полтавской и Черновицкой областных военных администраций. Правительство внесло представления Президенту о назначении этих кандидатур.

Кабмин провел собеседования с кандидатами на должности глав четырех ОВА и уже внес представления Зеленскому

Сегодня Кабмин провел собеседования с кандидатами на должности глав Винницкой, Днепровской, Полтавской и Черновицкой областных военных администраций. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН

Продолжаем кадровые перезагрузки... Сегодня Кабмин провел собеседования с кандидатами на должности глав Винницкой, Днепровской, Полтавской и Черновицкой областных военных администраций. По их результатам Правительство внесло представление Президенту о назначении этих кандидатур на должности глав ОВА 

- сообщила Свириденко.

По ее словам, "наша задача — усилить устойчивость регионов, особенно прифронтовых, от обороны и поддержки ветеранов до образования, работы с промышленностью и развития общин".

Зеленский анонсировал изменения в дипломатическом корпусе, а также назначение нового заместителя главы МИД05.01.26, 18:42 • 3320 просмотров

Антонина Туманова

