Кабмин провел собеседования с кандидатами на должности глав четырех ОВА и уже внес представления Зеленскому

Продолжаем кадровые перезагрузки... Сегодня Кабмин провел собеседования с кандидатами на должности глав Винницкой, Днепровской, Полтавской и Черновицкой областных военных администраций. По их результатам Правительство внесло представление Президенту о назначении этих кандидатур на должности глав ОВА - сообщила Свириденко.

По ее словам, "наша задача — усилить устойчивость регионов, особенно прифронтовых, от обороны и поддержки ветеранов до образования, работы с промышленностью и развития общин".

