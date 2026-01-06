Кабмин провел собеседования с кандидатами на должности глав четырех ОВА и уже внес представления Зеленскому
Кабинет Министров Украины провел собеседования с кандидатами на должности глав Винницкой, Днепровской, Полтавской и Черновицкой областных военных администраций. Правительство внесло представления Президенту о назначении этих кандидатур.
Сегодня Кабмин провел собеседования с кандидатами на должности глав Винницкой, Днепровской, Полтавской и Черновицкой областных военных администраций. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.
Продолжаем кадровые перезагрузки... Сегодня Кабмин провел собеседования с кандидатами на должности глав Винницкой, Днепровской, Полтавской и Черновицкой областных военных администраций. По их результатам Правительство внесло представление Президенту о назначении этих кандидатур на должности глав ОВА
По ее словам, "наша задача — усилить устойчивость регионов, особенно прифронтовых, от обороны и поддержки ветеранов до образования, работы с промышленностью и развития общин".
