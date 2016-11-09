Кабмін має намір ухвалити рішення про корпоратизацію підприємств - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні має намір ухвалити рішення про корпоратизацію підприємств та розширення роботи номінаційного комітету з визначення претендентів на посади керівників держпідприємств та інші посади, на які здійснюється конкурсний відбір. Про це відкриваючи засідання уряду заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Ми сьогодні ухвалимо рішення щодо корпоратизації підприємств, щодо розширення публічної роботи номінаційного комітету та низку інших рішень”, — зазначив він.
За його словами, ці рішення “дадуть прозорість та підвищать ефективність”. При цьому він не уточнив, про які підприємства йде мова.