Кабмин намерен принять решение о корпоратизации предприятий - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании намерен принять решение о корпоратизации предприятий и расширения работы номинационного комитета по определению претендентов на должности руководителей госпредприятий и другие должности, на которые осуществляется конкурсный отбор. Об этом открывая заседание правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Мы сегодня примем решение о корпоратизации предприятий, по расширению публичной работы номинационного комитета и ряд других решений", - отметил он.
По его словам, эти решения "дадут прозрачность и повысят эффективность". При этом он не уточнил, о каких предприятиях идет речь.