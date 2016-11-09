Кабмин намерен принять решение о корпоратизации предприятий - В.Гройсман

"Мы сегодня примем решение о корпоратизации предприятий, по расширению публичной работы номинационного комитета и ряд других решений", - отметил он.

По его словам, эти решения "дадут прозрачность и повысят эффективность". При этом он не уточнил, о каких предприятиях идет речь.