Кабмін Гройсмана сьогодні складе повноваження
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Кабінет міністрів на чолі з Володимиром Гройсманом сьогодні складе повноваження перед новим складом Верховної Ради, повідомляє УНН.
Відповідно до статті 115 Конституції України, Кабінет міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України.
Очікується, що складання повноваження урядовцями буде одним з перших пунктів у порядку денному першого робочого засідання ВР 9-го скликання.
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Також очікується, що сьогодні народні депутати розглянуть низку кадрових питань, зокрема призначення нового Прем’єр-міністра та низки міністрів, звільнення голови СБУ та згоду на звільнення Генерального прокурора.
Як повідомлялося, головним кандидатом на посаду Прем’єр-міністра називають заступника керівника Офісу Президента Олексія Гончарука. Крім того, свої портфелі можуть зберегти міністр фінансів Оксана Маркарова, а також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Нагадаємо, депутати Верховної Ради 9-го скликання склали присягу 29 серпня.