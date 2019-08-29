Новообрані народні депутати склали присягу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Народні депутати 9 скликання склали присягу, передає кореспондент УНН.
Зачитав текст присяги, якій закріплений у ст.79 Конституції України, найстарший за віком нардеп. У ВР 9 скликання це 78-річний представник ОПЗЖ Юлій Іоффе.
“Присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників”.
Очікується, що по завершенні урочистої частини у роботі ВР буде оголошено перерву до 13 години.