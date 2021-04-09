Україна легалізувала медичний канабіс: деталі

Деталі

У документі зазначено, що “до речовин ізольованого канабідіола (ізоляту канабідіола) цією постановою заходи державного контролю не встановлюються”.

У документі вказується, що обіг психотропних речовин Дронабінол, Набінол (синтетичних канабіноїдів, що імітує дію ТГК) і Набіксімолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим змістом ТГК і каннабідіола) допускається тільки у формі лікарських засобів або в формі субстанцій, призначених для виробництва, виготовлення таких лікарських коштів.

Глава комітету з питань податкової політики Верховної Ради Данило Гетманцев в своєму Telegram прокоментував це рішення: “Питання легалізації канабісу для медичних цілей вирішене... Правда, питання вирішене не так, як хотіли ділки, які мріють про плантації марихуани з вільним її обігом”.

Раніше

Організація Об’єднаних Націй виключила медичний канабіс зі Списку IV Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року, де він був до цих пір поряд з небезпечними наркотиками, що викликають сильну залежність, таких як героїн.

США, європейські та деякі інші країни підтримали цю пропозицію, а Китай, Єгипет, Нігерія, Пакистан і Росія виступили проти. Україна утрималася від голосування.