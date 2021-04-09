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Украина легализовала медицинский каннабис: детали

Украина легализовала медицинский каннабис: детали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Правительство Украины постановлением № 324 от 7 апреля исключило из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров некоторые препараты на основе каннабиса, отмечает УНН.

Детали

В документе указано, что “к веществам изолированного канабидиола (изолята канабидиола) этим постановлением меры государственного контроля не устанавливаются”.

В документе указывается, что оборот психотропные веществ Дронабинол, Набинол (синтетических канабиноид, имитирующий действие ТГК) и Набиксимолс (стандартизованный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиола) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств.

Глава комитета по вопросам налоговой политики Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram прокомментировал это решение: “Вопрос легализации каннабиса для медицинских целей решён... Правда, вопрос решён не так, как хотели дельцы, мечтающие о плантациях марихуаны со свободным ее оборотом”.

Ранее

Организация Объединенных Наций исключила медицинский каннабис из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, где он был до сих пор наряду с опасными наркотиками, вызывающими сильную зависимость, таких как героин.

США, европейские и некоторые другие страны поддержали это предложение, а Китай, Египет, Нигерия, Пакистан и Россия выступили против. Украина воздержалась от голосования.

Украинские Национальные Новости

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